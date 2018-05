Aktivistin unterbricht Kurz-Rede bei Klimagipfel

Die junge Frau, welche dann die Bühne betrat, sprach in Vertretung für die Organisation „System Change not Climate Change“. Sie kritisierte die Bundesregierung scharf, etwa für die Unterstützung der dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat, „das klimaschädlichste Projekt Österreichs“. Zudem wurde während der Rede ein Transparent mit der Aufschrift „Österreichs Regierung: Kurz bei Klima-Aktionen“ („Austrian Government: Short on Climate Action“) in die Höhe gehalten.