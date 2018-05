Bub von vier Hunden attackiert: Spital!

In Knillhof in Stadt Haag im westlichsten Mostviertel wurde ein Neunjähriger von vier Hunden gebissen. Der Bub war bereits am Freitag in einer privaten Kindereinrichtung von einem Rottweiler und drei Jack Russell Terriern attackiert worden. Brisant: Die Tiere gehören der Betreuerin - sie ließ die Hunde und den Buben alleine im Innenhof, um ihre Autoschlüssel aus dem Haus zu holen.