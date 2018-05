Im Plabutschtunnel brannte Fahrzeug völlig aus

Bange Momente Sonntagabend im Plabutschtunnel auf der A 9 bei Graz: Ein in Richtung Norden steuerndes Fahrzeug - möglicherweise ein Pritschenwagen - fing in der Mitte des Tunnels Feuer und brannte vollständig aus. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Der Tunnel wurde gesperrt. Wie groß der Schaden an der Röhre ist, steht aktuell noch nicht fest.