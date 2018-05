Nordkorea schließt sein Atomtestgelände

Nordkorea will sein Atomtestgelände noch vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump schließen. Die Anlage Punggye-ri im Nordosten des Landes soll zwischen dem 23. und 25. Mai mit einer Zeremonie stillgelegt werden, meldete am Samstag die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Kim und Trump wollen sich am 12. Juni in Singapur treffen.