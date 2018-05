Mai 1945 - die letzten Tage der Nazis in Graz

Am 2. Mai heulten in Graz zum letzten Mal die Luftschutzsirenen, am 6. Mai wurde der Zusammenbruch der deutschen Wehrmacht bei einem großen Treffen in Graz von General Julius Ringel eingeräumt. Am 7.Mai floh der Gauleiter aus Graz - er lebte, so Kubinzky, bis er 1984 verstarb, offenbar unbehelligt als Friedrich Schönharting in Bayern. Offiziell hieß es, er sei in Argentinien. Kubinzky: „Die für Graz entscheidende Kapitulation erfolgte am 8. Mai um 23.01 Uhr, mit Wirkung 9. Mai um 0.15 Uhr.“