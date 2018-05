Jetzt ist der Sack zu: Wacker ist Meister!

Ausflippen im Tivoli

Erst recht nicht nach der 17. Minute: Nach einer Ecke kam Daniele Gabriele erneut zum flanken, Matthias Maak verlängerte ins Zentrum, sein Innenverteidiger-Kollege Dominik Baumgartner nickte ein - 1:0, das Tivoli flippte am gestrigen Abend zum ersten Mal aus! Die Gäste aus Oberösterreich versuchten den Druck zu erhöhen, kamen auch zu einer ganzen Reihe an Eckbällen. Doch außer Proseniks (37.) und Ziegls (39.) Schussversuchen kam nichts Gefährliches auf das Tiroler Gehäuse. Auch nach der Pause bewahrte die Truppe von Karl Daxbacher die Ruhe, überließ Ried das Gros an Ballbesitz, versuchte mit schnellen Umschaltspiel den ehemaligen Titelfavoriten in Verlegenheit zu bringen. Was zugegebenermaßen in der ersten Viertelstunde nicht wirklich oft gelang.