Gegen Plage: Tauben in Thailand auf dem Speiseplan

Bewohner in der Provinz Lop Buri erhalten nun zehn Bahrt (0,26 Euro) pro gefangener Taube. Die Tiere kommen dann erst einmal in ein Quarantänezentrum in einer Nachbarprovinz. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen die Vögel auch verzehrt werden - „aber nur wenn sie hygienisch sind und gut gekocht werden“, sagte Plaek.