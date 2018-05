Bürgermeister ruft zum Verzehr von Biberratten auf

Die auch Nutria genannten Tiere seien eine Belastung für die Gemeinden entlang des Flusses Po in der lombardischen Provinz Cremona. Mehrere Versuche, ihre Zahl zu reduzieren, scheiterten, berichteten italienische Medien. Der 31-jährige Bürgermeister Michel Marchi meinte daher, man könnte das Fleisch der Biberratten in den Restaurants und bei Volksfesten in der Gegend anbieten. Er selbst habe es bereits mehrmals gekostet. „Biberratten sind Pflanzenfresser und sehr sauber“, meinte Marchi.