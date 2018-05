Abscheuliche Tat: Vater beißt eigenen Sohn zu Tode

Der Vierjährige wurde am Samstag schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo er kurz darauf verstarb. Der Vater versuchte zunächst, den Vorfall zu vertuschen, und erzählte anfangs der Exekutive, sein Sohn sei bei einem Motorradcrash am Weg zum Strand Losari Beach in der Stadt Makassar verletzt worden. Bei der Autopsie zeigten sich allerdings ungewöhnliche Wunden.