Der tägliche Kampf der Bauern ums Überleben

Arche-Hof-Bauer Thomas Strubreiter aus Oberscheffau (Salzburg):

„Unser großes Glück ist, dass wir mit unseren seltenen Haustierrassen auf den Arche-Höfen nicht austauschbar sind. So gesehen wäre die Zucht dieses Viehs eine echte Chance für Österreichs Bergbauern. Überhaupt gewinnt der Begriff Heimat in Zeiten, in denen viele Menschen flüchten müssen, immer mehr Bedeutung.“