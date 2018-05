TV-Spiel: Zell zerlegt die Austria

Die Ankündigung der regionalen Fußballoffensive auf ORF Sport plus sorgte für Furore. Im Falle des Salzburg-Beitrags mit der Viertliga-Partie zwischen Traditionsklub Austria Salzburg und dem FC Zell am See aber nur bei den Pinzgauern. Die Zeller ließen gegen Violett nichts anbrennen, fertigten die Stadt-Salzburger klar mit 4:0 ab.