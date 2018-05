Schlägerei vor Modegeschäft fordert fünf Verletzte

Ein zunächst harmloser Disput in einem Innsbrucker Modegeschäft zwischen einem Kunden und einem Security-Mitarbeiter eskalierte am Mittwochnachmittag völlig und endete mit vier Verletzten. Auslöser war, dass ein 30-jähriger Iraker nicht in einer Umkleidekabine, sondern mitten im Geschäft ein Kleidungsstück anprobieren wollte.