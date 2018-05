Israels Armee attackiert iranische Ziele in Syrien

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist in der Nacht auf Donnerstag gefährlich eskaliert. Iranische Streitkräfte griffen erstmals von Syrien aus israelische Militärposten an. 20 Raketen wurden auf die Golanhöhen abgefeuert. Es wurden zwar keine Ziele getroffen oder Menschen verletzt, doch Israels Luftwaffe antwortete mit Attacken auf Dutzende iranische Militärziele in Syrien. Diese Angriffe gehörten laut einem Sprecher des Militärs zu den „größten, die Israels Armee gegen iranische Ziele unternommen hat“ - man habe dem iranischen Militär schweren Schaden zugefügt.