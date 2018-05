Iran: Politiker verbrennen US-Flagge im Parlament

Experten befürchten Destabilisierung im Nahen Osten

International sorgte der Ausstieg ebenfalls für heftige Kritik. Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens äußerten am Dienstagabend „Bedauern und Sorge“ und kündigten an, sich zusammen für den Erhalt der Vereinbarung einsetzen zu wollen. Politiker und Experten äußerten die Befürchtung, dass der Nahe Osten nach Trumps Entschluss weiter destabilisiert werden könnte. Trump hatte seine Entscheidung am Dienstag unter anderem damit begründet, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe. Zugleich leitete Trump die Wiedereinsetzung von Sanktionen ein.