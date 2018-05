Wien: Lehrer beendet Matura um eine Stunde zu früh

Graz: Schüler beim Schummeln mit Smartphone erwischt

Nicht fortsetzen durfte die Matura am Mittwoch hingegen ein Schüler in Graz, der ein Smartphone in die Klasse geschmuggelt hatte und von dort seinem Nachhilfelehrer die Aufgaben per Foto übermittelte. Dieser hatte sogar Antworten übermittelt, bevor die Schummelei aufflog.