Schüler nach Attacke weiter in kritischem Zustand

Weiterhin in kritischem Zustand befindet sich jener 14 Jahre alte Schüler, der am Mittwoch im Wiener Bezirk Währing von einem 16-Jährigen mit einem Messer schwerst verletzt worden war. Das Opfer hatte den Älteren, wie berichtet, erpresst und Geld von ihm verlangt, weil es sich in „seiner Ehre gekränkt“ gefühlt hatte. Am Donnerstag wurde ein Antrag auf U-Haft des 16 Jahre alten Angreifers gestellt.