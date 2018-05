Betrunkener holte Alko-Sünder nach Auto-Unfall ab

Am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, lenkte der 75-jährige Pkw-Lenker sein Fahrzeug von Anif kommend in Richtung Grödig. Dabei touchierte dieser eine in der Fahrbahnmitte aufgestellte Verkehrsinsel. Der Unfalllenker fuhr trotz massiver Schäden an seinem Fahrzeug und einem abgelösten Reifen weiter. Ein dahinterfahrender Zeuge alarmierte die Polizei. Da mehrere Fahrzeugteile und Teile der Verkehrstafel auf der Fahrbahn lagen, kam es noch zu Beschädigungen nachfolgender Fahrzeuge.