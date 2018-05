Ein Feiertag für das Salzburger Trinkwasser

Jetzt gibt es dazu ein Jubiläum: Das Wasserwerk in Glanegg wurde 1928 erbaut, feiert heuer also seinen 90. Geburtstag. Dazu organisiert die Salzburg AG am 16. Juni einen „Trinkwassertag“, also einen Tag der offenen Tür, wo spezielle Blicke in das Wasserwerk geboten werden. Am 15. Juni eröffnet eine Sonder-Schau im „Wasser.Spiegel“ am Mönchsberg. Eine Ausstellung, die sich mit der Geschichte des Werks und der Fürstenbrunnquelle beschäftigt. Immerhin leistet eine Turbine im Brunnen 60 kw/h Strom, der für 150 Haushalte reichen würde, aber nur dem Eigenbedarf der Pumpe dient.