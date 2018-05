Wie man den Urlaubs-Stau austricksen kann

Das ÖAMTC-Personal für das lange Wochenende wird ordentlich aufgestockt, denn erfahrungsgemäß rechnet Gerald Stoppel, Leiter der steirischen Einsatzzentrale, mit zumindest doppelt so vielen Einsätzen wie an normalen Tagen. „Neben dem enormen Reiseverkehr, der zu erwarten ist, sorgt traditionell die Anreise zum GTI-Treffen für Staus in Richtung Süden. Wie so oft haben wir einige Baustellen, die nicht nur für Stehzeiten sorgen, sondern auch verstärkt zu Unfällen führen. Durch lange Stauphasen sterben hier die Batterien auch schneller den Hitzetod“, betont Stoppel.