Einsatz Bahnhof: Schulung für den Polizeinachwuchs

„Es geht auch um eure eigene Gesundheit!“

So lauschten auch am Montag 25 Polizeischülerinnen und Polizeischüler etwa am Frachtenbahnhof in Hall, während der Zugfahrt in die Landeshauptstadt oder in der Betriebsführungszentrale der ÖBB am Hauptbahnhof in Innsbruck gespannt den Ausführungen von Theodor Schranz, regionaler Sicherheitsbeauftragter der ÖBB-Infrastruktur AG, sowie Martin Wieser, zuständig für die Sicherheit im Personenverkehr. Wie verhalte ich mich bei der Alarmierung? Wie kann ich mich im Gleisbereich orientieren? Und welche Regeln muss ich beachten? Fragen wie diese wurden den künftigen Gesetzeshütern, die ab August Praxis sammeln, beantwortet. „Nie die Gleise betreten, ohne dass euer Einsatzleiter oder ein Notfallkoordinator dem Schritt vorher zugestimmt hat. Es geht um eure Sicherheit und Gesundheit“, mahnte Schranz. „Ein Schnellzug kann mit 160 km/h daherbrausen, Verschiebetätigkeiten können stattfinden oder es kann noch Strom fließen.“ Neben den gut ausgerüsteten Zügen für sensible Tunnelrettungen, konnten sich die Polizeischüler die Videoüberwachung in den Zügen genau ansehen. „Die Aufnahmen werden 48 Stunden lang gespeichert“, weiß Wieser. „Die Aufnahmen der 120 Kameras am Hauptbahnhof hingegen sind 120 Stunden gespeichert.“