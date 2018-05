Einbruch wegen Drogen-Ersatzstoffen geklärt

Am 27. April gegen 3.40 Uhr zwängten die zunächst unbekannten Täter die beiden Schiebetüren des Eingangs gewaltsam so weit auseinander, dass sie in weiterer Folge in das Objekt gelangen konnten. Die Täter brachen zielgerichtet in der Dunkelheit einen versperrten Schrank auf, stahlen daraus verschiedene Drogenersatzstoffe und verließen die Apotheke sofort wieder. Die offene Registrierkasse im Verkaufsraum und andere Medikamente ließen die Täter unberührt.