Eigene Kinder missbraucht und „verliehen“: Urteil!

Jener Wiener (29), der seine eigenen Kinder missbrauchte und den Buben und das Mädchen auch an andere Männer „verliehen“ hatte, ist am Montag in Wien vor Gericht gestanden. Den Missbrauch filmte der Mann auch noch mit, um die Bilder dann mit anderen Pädophilen zu teilen. Der Angeklagte zeigte sich auch am Prozesstag umfassend geständig. Die Kindsmutter, auch angeklagt, will vom Missbrauch ihrer Kinder nichts bemerkt haben. Der 29-Jährige wurde schlussendlich zu 14 Jahren Haft verurteilt, die gleichaltrige Mutter zu sieben Jahren.