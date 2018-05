Lieber schieben als für „Höll“ zahlen

An der spektakulären Schlüsselstelle der Rad-WM-Strecke, der Höttinger „Höll“, wollten sich Hobbybiker aus dem Unterland am Sonntag beweisen. Brav suchten sie um die Ausnahme vom Fahrverbot an, doch das sollte 45 Euro pro Nase plus 14,30 Euro Bearbeitungsgebühr kosten. Die Entscheidung: dann lieber dort schieben.