Mercosur: Vier Staaten, 260 Millionen Menschen

Ein Steak ist ein Steak. Zumindest auf den ersten Biss. Was Konsumenten nicht schmecken: Woher das Fleisch kommt oder ob es fair und ohne Hormone produziert wurde. Das sind Merkmale, für die Österreichs Bauern bürgen. Allerdings: Was auf unseren rot-weiß-roten Tellern landet, könnte bald gar nicht mehr so heimisch sein. Aktuell verhandelt die EU mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur. Sobald diese zwei Global Player verschmelzen, fallen nicht nur die Zölle, sondern auch die Einfuhrbestimmungen für Agrarprodukte. Bis zu 100.000 Tonnen Rindfleisch sollen dann nach Europa wandern.