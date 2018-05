Nach Rang zwei blieb Lucas Auer in DTM ohne Punkt

Österreichs am Samstag noch zweitplatzierter Lucas Auer wurde ein verhängnisvoller Boxenstopp zum Spielverderber: Der 23-jährige Tiroler fuhr im Gegensatz zum Vortag erst vier Runden nach seinem Teamkolleen Paffett an die Box, musste dort aber zuvor noch eine Strafe von fünf Sekunden absitzen. Danach vermasselte sein Team den darauffolgenden Reifenwechsel mit 13,9 Sekunden auch noch völlig. Am Ende blieb Auer punktelos und musste sich als zweiter Mercedes-Pilot als 15. sogar dem unmittelbar vor ihm klassierten Salzburger DTM-Debütanten Philipp Eng (BMW) geschlagen geben.