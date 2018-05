Wir machen die Steiermark zum Tierschutzland Nr 1!

SP-Landesrat Anton Lang hat bislang nicht nur versprochen, sondern auch schon wichtige Aktionen gesetzt, wie den Tierschutzpreis des Landes einzuführen. Der heuer schon zum zweiten Mal Steirer, die so großartig wie meistens unbedankt unseren Mitgeschöpfen helfen, vor den Vorhang holt. Bewerben kann man sich schon! Per Mail an tierschutzpreis@stmk.gv.at oder per Post an das Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 13., z.H. Fr. Haider, Stempfergasse 7, 8010 Graz.