6 brisante Fakten zum afrikanischen Meißelmörder

Fakt 4: Täter konnte kommen und gehen, trotz Drogen und Beeinträchtigung

Der Tatverdächtige lebte in der Unterkunft einer Hilfsorganisation für psychisch beeinträchtige Asylwerber. Zudem war der Mann, wie krone.at erfuhr, bereits amtsbekannt, da er mit Drogen zu tun hatte. Dennoch konnte der 25-Jährige in dem Quartier unkontrolliert kommen und gehen, wie es ihm passte. Nachdem er dort am Vortag des Mordes zwei Afghanen attackiert hatte, wurde er von der Polizei der Unterkunft verwiesen. Man habe ihm das „