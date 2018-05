US-Justiz klagt Ex-Volkswagen-Chef Winterkorn an

VW musste in den USA Milliarden-Strafen zahlen

Wegen des Skandals musste VW in den USA Milliarden an Strafen zahlen. Die im Zuge der Aufarbeitung des Skandals ausgehandelten Entschädigungen und Strafzahlungen belaufen sich inzwischen auf mehr als 22 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 18 Milliarden Euro). Der Autohersteller rief in den Vereinigten Staaten rund 600.000 Autos zurück. Durch die Affäre wurde auch das Image des Dieselmotors schwer beschädigt - diese Krise hält bis heute an.