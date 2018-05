Wien: Bursch sticht Schulkameraden (14) nieder!

Bluttat Mittwochfrüh im Wiener Bezirk Währing: Ein 16 Jahre alter Bursche stach am Weg zur Schule in der Vinzenzgasse einen zwei Jahre jüngeren Buben mit einem Messer nieder. Der Teenager, ein Österreicher, erlitt bei der Attacke einen Stich in den Bauch und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer, der laut krone.at-Informationen kroatische Wurzeln hat, wurde noch am Tatort festgenommen.