Jazz-Legende Kenny Barron: Je älter, umso simpler

Deine Tracks wurden teilweise von Hip-Hop-Künstlern wie De La Soul oder Notorious B.I.G. gesampelt. Was denkst du darüber, dass du deinen Fußabdruck auch in anderen Welt der Popkultur hinterlassen hast?

Tatsächlich? Habe ich das? Das wusste ich gar nicht, ehrt mich aber. Ich habe selbst keine Verbindung in diese Welt, finde das aber hervorragend. Für meinen Song „Hellbound“ hat mich einmal eine Frau angerufen, die Soundtracks in Filmen platziert. Sie wollten den Song für einen Film mit Snoop Dogg verwenden. Ich fand die Idee eigentlich großartig und so verwendeten sie das Intro und Snoop hat darüber gerappt. Auch das fand ich total okay. Ich sah mir dann den Film an, aber sie haben den Teil leider nicht verwendet. Das war dann etwas enttäuschend, weil ich mir so darauf freute. Ein kleiner Trost war nur, dass der Film wirklich furchtbar war. (lacht) Da ging es irgendwie um Geister. Das war jedenfalls meine vertane Chance auf die berühmten 15 Minuten Ruhm. (lacht)