Mann verletzte sich bei Arbeit mit „Gefahrengut“

Es war gegen 8 Uhr am Morgen, als der Arbeiter versuchte einen Container, welcher mit „Gefahrengut/Feuergefährlich“ gekennzeichnet war, mit einer so genannten Säbelsäge aufzuschneiden. Weil sich in betroffenem Container ein Lösungsmittel befand, kam es durch den Funkenschlag zu einer Verpuffung. „Vorstellen kann man sich das wie eine ganz kurze Explosion“, heißt es von Seiten der Polizei.