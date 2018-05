Gültiges Pickerl erspart jede Menge Ärger!

Startschuss für den Sommer-Tourismus! In vielen Ländern Europas war der 1. Mai ein Feiertag, Tausende nutzten das lange Wochenende, um die Seele am Meer baumeln zu lassen. Und auch in den nächsten Wochen werden wir mit Feiertagen verwöhnt: Damit es bei der Anreise keine bösen Überraschungen gibt, einige Tipps.