Bulgarien strebt nach Schengen- und Euro-Beitritt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist zu einem mehrtägigen Besuch nach Bulgarien gereist, wo er gemeinsam mit dem Staatschef Rumen Radev auch den rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis treffen wird. Bulgarien, das sehr an einer tieferen Integration in die EU interessiert ist, hat in diesem Zusammenhang vor allem zwei Punkte auf seiner Wunschliste stehen: Das Land möchte so bald wie möglich dem Schengen- und dem Euroraum beitreten.