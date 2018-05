Flugfehler: Paragleiter krachte gegen Böschung

Der 30-Jährige startete mit seinem Paragleiter von der Kesselspitze im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital und in Richtung Pinnistal. Beim Landeanflug geriet er wegen eines Flugfehlers gegen eine steinige Böschung und zog sich erheblichle Verletzungen an einem Wirbel sowie am Fuß und Ellbogen zu. Er wurde in die Uniklinik Innsbruck geflogen.