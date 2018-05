Motorschaden stoppte Fahrt nach Braunau

Am Montag gegen 20.20 Uhr musste der Zug im Auftrag des ÖBB Personalverkehrs in Hallwang urplötzlich bremsen - Motorschaden. 70 Passagiere saßen im Waggon und mussten an der Westbahnstrecke rund 20 Minuten auf die Ersatzgarnitur warten. Mit einer Verspätung von 50 Minuten ging die Fahrt in Richtung Braunau (OÖ) aber dann auch schon weiter.