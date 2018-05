Sunnyboy Tonky Frans siegt in Neusiedl am See

Ein herzerwärmendes Lächeln hat er sowieso immer drauf. Und dieses fällt an diesem verlängerten Wochenende noch einmal breiter aus: Karibik-Sunnyboy Tonky Frans hat dem Surf-Worldcup-Tourstopp am Neusiedler See im Burgenland für sich entschieden. Mit spektakulären Freestyle-Moves verwies der Manna aus Bonaire in Neusiedl Sam Esteve aus Frankreich und den Italiener Giovanni Passani auf die Plätze zwei und drei.