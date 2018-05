Radfahrer kollidierten: Mann schwer verletzt

Der 66-jährige Innsbrucker fuhr am Freitag um 11.40 Uhr mit seinem Rennrad über die New Orleans Brücke in Innsbruck in Richtung Norden. Zu gleichem Zeitpunkt fuhr ein unbekannter Radfahrer auf dem Radstreifen ebenfalls in Richtung Norden. An der Kreuzung Kugelfangweg - Sepp-Grünbacher-Promenade wollte der 66-Jährige ohne Handzeichen nach rechts in die Sepp-Grünbacher-Promenade einbiegen und übersah dabei den geradeaus fahrenden unbekannten Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Radfahrer zu Sturz kamen. Der unbekannte Radfahrer stand auf und fuhr weiter. Der 66-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert.