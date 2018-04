Beide Kärntner Klubs erhalten das „Pickerl“

Bei Regionalliga-Klub Austria Klagenfurt war die Nervosität vor der Vergabe hingegen größer, aber diesmal gab‘s das „Pickerl“ im ersten Anlauf. Nun muss man es nur noch sportlich schaffen: Derzeit liegt man in der bereinigten Tabelle der aufstiegsberechtigten Teams auf Platz vier, was auch reichen würde. Zudem wurde dem ersten Verfolger Allerheiligen, der nur einen Punkt zurück liegt, die Lizenz in erster Instanz wegen Infrastruktur-Problemen verweigert.