Bub (5) stürzt aus dem Fenster auf Betonrampe

Einen Arm gebrochen, leichte Gesichts- und Kopfverletzungen - vergleichsweise glimpflich ist der Bub am Wochenende bei seinem Fenstersturz in Pottendorf davongekommen. Denn wie berichtet, war es erst vergangene Woche in Wien zu einem Todesdrama gekommen, als ein Vierjähriger im 7. Stock aus den Fenster fiel.