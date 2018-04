Lauda kauft Wiener Villa um elf Millionen Euro

Niki Lauda hat bekanntermaßen „nichts zu verschenken“ und so besitzt die Lauda-Privatstiftung mehrere Immobilienfirmen, um das Vermögen der Formel-1-Legende ordentlich anzulegen. Außerdem ist Lauda über seine Stiftung an der Nobel-Immobilienfirma Signa von Rene Benko beteiligt, in deren Besitz etwa das Wiener Park Hyatt, das Kunstforum Wien in der Renngasse sowie mehrere Gebäude im Goldenen Quartier, auf der Mariahilfer Straße und am Graben gehören.