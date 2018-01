Die Höhen und Tiefen des Niki Lauda

Geboren wurde Andreas Nikolaus Lauda 1949 als Sohn einer Wiener Industriellenfamilie. Ohne Wissen der Eltern gab er mit 19 mit einem von der Großmutter finanzierten Mini Cooper S bei einem Bergrennen in Mühllacken sein Renndebüt. 1971 konnte er sich bereits seinen Traum vom Einstieg in die Formel 1 erfüllen und bestritt in einem March seinen ersten Formel-1-Grand-Prix. Der Wagen war jedoch nicht in Schuss - Lauda gab auf. Der große Durchbruch gelang ihm schließlich bei Ferrari: Am 28. April 1974 gewann er in Spanien seinen ersten - von insgesamt 25 - Grand Prix. Im Jahr darauf holte er den ersten von insgesamt drei WM-Titeln.