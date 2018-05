Nach dem ECHO-Aus: Deutschland sucht Musikpreis

Mitglieder & Jury

Bei den französischen Filmpreisen Cesar haben mehr als 4.200 aktive Mitglieder der Academie des Arts et Techniques du Cinema das Wort. In einem ersten Wahlgang treffen sie eine Vorauswahl, ein zweiter Wahlgang kürt dann die Sieger in den einzelnen Kategorien. Der Deutsche Buchpreis wird von einer Jury aus sieben Literaturkritikern vergeben, die alljährlich neu bestimmt wird. Die Kritiker schreiben in der Regel für namhafte Medien oder kommen aus dem Buchhandel.