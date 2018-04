Hübsche Frauen „bespaßen“ gestresste Programmierer

Sexismusdebatte auch in China

Doch auch in China vollzieht sich derzeit ein steter Wandel, was das Thema Sexismus betrifft - nicht zuletzt auch aufgrund der #metoo-Debatte, die ebenfalls das Land erreichte. So hagelte es rund um den Job des „Programming Motivators“ lautstarke Kritik, denn viele Firmen, nicht nur kleine Start-up-Unternehmen, sondern auch Großunternehmen wie Alibaba (die größte IT-Firmengruppe in China, Anm.), schrieben derartige Jobs aus, inklusive gewünschter optischer Attribute der Bewerberinnen. Im Zuge der Proteste zogen diese ihre Anzeigen teils sogar zurück, änderten sie ab und formulierten sie teils geschlechtsneutral.