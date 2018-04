Ein geschichtsträchtiger Auftritt

Der Juwelier Julius Hügler, von dem schon Soraya, die zweite Frau des Schah von Persien, Reza Pahlavi mit kostbarem Geschmeide eingekleidet wurde, ist bereits auf das Jahr 1875 zurückzuführen und wurde sogar zum K. u. K. Hoflieferanten ernannt. Außerdem eröffnete Heinz Hügler 1924 im Kurort Gastein, am Straubingerplatz eine Dependance, die nun als „Kunst-Auslage“ zum Einsatz kommt. „Unsere Familie ist mit Salzburg schon sehr lange verbunden, insofern war es für mich ganz klar unsere Schmuckstücke nun auch im Rahmen der ,Masterpiece Collection’ zu präsentieren“, so der Spross der Nobeljuwelier-Dynastie Franziskus Kriegs-Au , der im exklusiven Ambiente Art Déco-Schmuck, eine Blumenbrosche aus den 50er Jahren, einen mit Brillanten besetzten Käfer sowie ein Medaillon, das Anfang der 70er begonnen und erst jetzt fertig gestellt wurde, aufwartet. „Das besondere an dieser Arbeit ist der Madagaskar-Mondstein, der in fünf verschiedenen Farben leuchtet“, klärt Werkstättenleiter Reinhard Stark auf.