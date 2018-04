Spannung vor Merkels heikler Mission bei Trump

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel steht am Freitag bei ihrem mit Spannung erwarteten Besuch in Washington vor einer schwierigen Aufgabe. Das Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus dreht sich vor allem um die protektionistische US-Handelspolitik bzw. die von der Regierung in Washington erlassenen Strafzölle sowie die ablehnende Haltung der USA zu dem Atomabkommen mit dem Iran. Nach Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist Merkel in dieser Woche bereits der zweite Gast aus Europa, der Trump dabei im Sinne der EU beeinflussen will.