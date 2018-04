Macron: „Trump wird diese Vereinbarung loswerden“

Nach Macron kommt Merkel

Nach Emmanuel Macron kommt am Donnerstag Angela Merkel nach Washington. Im Gegensatz zu Frankreichs Präsident, der mit militärischen Ehren empfangen wurde und mehrere Tage in den USA war, bleibt Merkel nur zu einem kurzen Arbeitstreffen. Deutschlands Kanzlerin dürfte dem US-Präsidenten, der in der Wirtschaftspolitik auf Abschottung setzt, erneut klarmachen, dass sich Europa in dieser Frage nicht auseinanderdividieren lässt. Außerdem wird sich auch sie für das Iran-Abkommen einsetzen.