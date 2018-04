Rentner als Ganovenschreck

In einer Boutique in der Kurstadt hatte der vorerst Unbekannte frech in die Kassa gegriffen und war davongelaufen. Während die Verkäuferin noch die Stadtpolizei alarmierte, beobachtete ein Passant den atemlos zu einer Busstation hetzenden Mann - freilich ohne zu wissen, dass es sich um einen Dieb handelte. Doch sicherheitshalber meldete der Pensionist den Vorfall ebenfalls bei der Stadtpolizei. Noch besser: Der gesetzestreue Bürger setzte sich ans Steuer seines Autos und folgte dem Bus, in den der Kriminelle gesprungen war.