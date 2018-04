Bill Cosby in Sex-Prozess für schuldig befunden

Cosby soll 2004 in seinem Haus in Philadelphia eine Frau mit Tabletten betäubt und sich an ihr vergangen zu haben. Die Geschworenen sahen nach 13 Stunden Beratung die Schuld des 80-Jährigen in allen Punkten der Anklage als erwiesen an. Ein erster Prozess gegen Cosby, der in den 1980er-Jahren mit der „Bill Cosby Show“ weltberühmt geworden war, war vor rund zehn Monaten geplatzt, weil die damalige Jury sich auch nach tagelangen Beratungen nicht auf ein Urteil hatte einigen können.