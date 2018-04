Brandstiftung: „Krone“ half bei Aufklärung!

Bei Aufklärung geholfen

Die „Krone“ gab die Informationen des Lesers umgehend an die Ermittler des Landeskriminalamts weiter und sollte so an der Aufklärung des Flammeninfernos in Deutschlandsberg maßgeblich beteiligt sein, wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen herausstellte. Denn dank des Hinweises auf eine mögliche Anstiftung zur Tat passte für die Ermittler schlussendlich auch das letzte Puzzlestück perfekt ins Bild. Am Montag klickten schließlich auch für den 62 Jahre alten Eigentümer des Gebäudes die Handschellen. Er sitzt derzeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft.