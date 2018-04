Tamira Paszek bei Comeback in Wiesbaden chancenlos

Vorerst noch kein Erfolgserlebnis hat es für Tamira Paszek nach praktisch eineinhalb Jahren Verletzungs- bzw. Erkrankungspause bei ihrem Comeback gegeben. Nach dem Doppel-Aus am Vortag war die mit einer Wildcard versehene 27-jährige Vorarlbergerin im Einzel des 25.000-Dollar-Turniers in Wiesbaden gegen die Ukrainerin Katarina Sawazka (5) beim 1:6,1:6 in nur 63 Minuten chancenlos.